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يبدو أن مانشستر سيتي الإنجليزي مرشح فوق العادة لحجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة السادسة إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على ليون الفرنسي في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "بارك أولمبيك ليون"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط على ليون صاحب المركز الثاني، بينما يحتل هوفنهايم الألماني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وشاختار الأوكراني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويحتاج مانشستر سيتي للحصول على نقطة التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا ولتحقيق الفوز لضمان إنهاء مشواره في دور المجموعات وهو يعتلي صدارة المجموعة.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

وكان مانشستر سيتي تلقى هزيمة غير متوقعة في الجولة الأولى ضد ليون الفرنسي بنتيجة 1 – 2، قبل أن يحقق الفريق السماوي ثلاث انتصارات متتالية.

يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود الثلاثي كيفين دي بروين وبنجامين ميندي وبيرناردو سيلفا بسبب الإصابة.