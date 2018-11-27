يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:54 معمرو عادل
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
يبدو أن مانشستر سيتي الإنجليزي مرشح فوق العادة لحجز إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة السادسة إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفًا على ليون الفرنسي في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب "بارك أولمبيك ليون"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق 3 نقاط على ليون صاحب المركز الثاني، بينما يحتل هوفنهايم الألماني المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وشاختار الأوكراني في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
ويحتاج مانشستر سيتي للحصول على نقطة التعادل لضمان التأهل إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا ولتحقيق الفوز لضمان إنهاء مشواره في دور المجموعات وهو يعتلي صدارة المجموعة.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
وكان مانشستر سيتي تلقى هزيمة غير متوقعة في الجولة الأولى ضد ليون الفرنسي بنتيجة 1 – 2، قبل أن يحقق الفريق السماوي ثلاث انتصارات متتالية.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
ويفتقد مانشستر سيتي في مباراة اليوم لجهود الثلاثي كيفين دي بروين وبنجامين ميندي وبيرناردو سيلفا بسبب الإصابة.
يلا شوت حصري .. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA
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