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"الأعلى للآثار" يرد على صورة إضاءة الأهرامات بعلم السعودية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 01:48 م
الأعلى للآثار يرد على صورة إضاءة الأهرامات بعلم السعودية
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حسام زيدان
 
نفى الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن إضاءة الأهرامات، ووضع علم المملكة العربية السعودية عليها. 

وأكد وزيري أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، حيث لم يتم إضاءة الأهرامات بعلم المملكة العربية السعودية، أو أي علم لأي دولة أخرى. 

وفي النهاية ناشد د. وزيري وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر ‏أية أنباء، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام
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