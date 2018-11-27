مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر يلا شوت عشاق الساحرة الأوروبية في كل مكان أنتم على موقع مع مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا كورة اون لاين في إطار الجولة الخامسة في دور المجموعة في البطولة المُقامة حاليًا دوري أبطال أوروبا، فسنلتقي الليلة 27-11-2018 مع الفريق الإسباني فالنسيا من خلال ملعب أليانز ستاديومع نظيره الإيطالي نادي اليوفنتوس وذلك في إطار المجموعة الثامنة.

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مشاهدة مباراة يوفنتوس لايف اليوم | بث مباشر يوفنتوس وفالنسيا | شاهد الآن مباراة يوفنتوس | كورة لايف اون لاين بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا فسنلتقي بفريق اليوفنتوس والذي يدخل المجموعة الثامنة وهو على رأسها، وقد استطاع الحصول على تسعة نقاط في ثلاثة مباريات قام بها، ولكنه قد خسر من فريق مانشستر يونايتد الفريق الإنجليزي وكان ذلك ضمن إطار الجولة الرابعة، وانتهت المباراة حينما بهدفين للنادي الإنجليزي مقابل هدف لنادي اليوفنتوس.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا اليوم في دوري ابطال اوروبا:-

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:00 مساءاً بتوقيت تونس .

9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

11:00 مساءاً بتوقيت قطر.

8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

مشاهدة مباراة يوفنتوس لايف اليوم | بث مباشر يوفنتوس وفالنسيا | شاهد الآن مباراة يوفنتوس | كورة لايف اون لاين

مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم والملعب الذي ستقام فيه المباراة اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا كورة اون لاين ويساع هذا الملعب أكثر من أربعين ألف من الجماهير.





مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث حي الذي استطاع الحصول على خمسة نقاط فقط، وذلك عندما تعادل في مباراتين قام بهما في هذه البطولة، بينما انهزم في مباراة واحدة فقط، وفاز في مباراة واحدة فقط أيضًا، ومن خلال بث مباشر مباراة يوفنتوس وفالنسيا كورة اون لاين يحتاج فريق فالنسيا أن يفوز على الفريق الآخر اليوم حتى يستطيع المنافسة على أحد البطاقات.



