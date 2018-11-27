راحة 24 ساعة لـ"رجال سلة الأهلي" بعد الفوز على هليوبوليس

منح طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء بشكل طبيعي.





وقام خيري بمنح لاعبي الفريق راحة بعد تحقيقهم الفوز على فريق هليوبوليس أمس ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.





ويواصل الفريق مبارياته في بطولة المنطقة؛ استعدادا لمواجهة الزمالك خلال الدور المقبل من منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.



