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الأهلي يتوجه للسويس الجمعة لمواجهة بتروجت

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:38 م
الأهلي يتوجه للسويس الجمعة لمواجهة بتروجت
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علي نبوي
 
يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى السويس يوم الجمعة المقبل؛ استعداداً لمواجهة بتروجت التي تقام يوم السبت المقبل، والمؤجلة من الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري العام.

ويخوض الأهلي سلسلة من المباريات الرسمية في بطولة الدوري العام خلال شهر ديسمبر المقبل، تبدأ بمواجهة بتروجت.

ويبحث الجهاز الفني للأهلي استغلال مباريات الدوري؛ لتحقيق أقصى استفادة فنية والوصول بالفريق إلى مكانته في بطولة الدوري العام.

وحرص الجهاز الفني على تجهيز جميع اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية والنفسية بعد العودة من الإمارات.
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