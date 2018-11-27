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السولية يخضع لفحص طبي غدا في الأهلي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:34 م
السولية يخضع لفحص طبي غدا في الأهلي
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علي نبوي
 
يخضع عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي في مران الفريق غداً، لتحديد موعد مشاركته في المران الجماعي، وانتهاء فترة التأهيل التي يخضع لها حاليا.

واشتكى السولية من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وخاض السولية، تدريبات تأهيلية مكثفة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل، وقطع شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي والمباريات الرسمية.

ويلتقي الأهلي اليوم مع المقاولون العرب على استاد السلام، في إطار مواجهات الأسبوع السادس عشر من عمر بطولة الدوري العام، ويستأنف الفريق مرانه غداً بدون راحة.

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