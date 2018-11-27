حازم إمام ودونجا خارج تدريب الزمالك

أدى حازم إمام الظهير الأيمن بنادي الزمالك جلسة علاجية في الجيم اليوم دون المشاركة في تدريب الفريق في ظل إصابته بشد في العضلة الخلفية ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي لتجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة.





وغاب محمود دونجا لاعب وسط الزمالك عن تدريب الفريق الأبيض اليوم استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها يوم الجمعة في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية.





واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له على ملعب بتروسبورت.







