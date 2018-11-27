حجز 40 كلغ من جبن "الموزاريلا"

أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الإثنين 26 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:









في مجال الأمن العــــام:





* القيام بـ 172 عملية حجز.





* تحرير 12 محضر عدلي.





* القيام بـ 12 إزالة فورية.





* إلقاء القبض على 07 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.





* حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.









في المجال الصحي:





* تحرير 144 مخالفة صحية.





* تحرير 68 محضر إقتصادي.





* تحرير 30 تنبيه.





أهم عمليات الحجز:





* حجز 1500 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.





* حجز 81 كلغ من الخضر والغلال و160 علبة سجائر بولاية سوسة.





* حجز 50 كلغ من الأجبان بولاية بنعروس.





* حجز 250 علبة سجائر و50 كلغ من الغلال بولاية الكاف.





* حجز 485 لتر من الحليب المدعم و40 كلغ من جبن "موزاريلا" بولاية منوبة.