حجز 40 كلغ من جبن "الموزاريلا"
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:25 ممروى الجلاصي
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الإثنين 26 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:
في مجال الأمن العــــام:
* القيام بـ 172 عملية حجز.
* تحرير 12 محضر عدلي.
* القيام بـ 12 إزالة فورية.
* إلقاء القبض على 07 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.
* حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.
في المجال الصحي:
* تحرير 144 مخالفة صحية.
* تحرير 68 محضر إقتصادي.
* تحرير 30 تنبيه.
أهم عمليات الحجز:
* حجز 1500 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.
* حجز 81 كلغ من الخضر والغلال و160 علبة سجائر بولاية سوسة.
* حجز 50 كلغ من الأجبان بولاية بنعروس.
* حجز 250 علبة سجائر و50 كلغ من الغلال بولاية الكاف.
* حجز 485 لتر من الحليب المدعم و40 كلغ من جبن "موزاريلا" بولاية منوبة.