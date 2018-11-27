ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حجز 40 كلغ من جبن "الموزاريلا"

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:25 م
حجز 40 كلغ من جبن الموزاريلا
طباعة
مروى الجلاصي
 
أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة يوم أمس الإثنين 26 نوفمبر 2018، عن تحقيق النتائج التالية:


في مجال الأمن العــــام:

* القيام بـ 172 عملية حجز.

* تحرير 12 محضر عدلي.

* القيام بـ 12 إزالة فورية.

* إلقاء القبض على 07 أشخاص مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام.

* حجز 06 دراجات نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية.


في المجال الصحي:

* تحرير 144 مخالفة صحية.

* تحرير 68 محضر إقتصادي.

* تحرير 30 تنبيه.

 
 أهم عمليات الحجز:

* حجز 1500 كلغ من الخضر والغلال بولاية صفاقس.

* حجز 81 كلغ من الخضر والغلال و160 علبة سجائر بولاية سوسة.

* حجز 50 كلغ من الأجبان بولاية بنعروس.

* حجز 250 علبة سجائر و50 كلغ من الغلال بولاية الكاف.

* حجز 485 لتر من الحليب المدعم و40 كلغ من جبن "موزاريلا" بولاية منوبة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 1:00:05 PM