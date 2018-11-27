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تدريب قوي للغائبين عن الأهلي أمام المقاولون

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:31 م
تدريب قوي للغائبين عن الأهلي أمام المقاولون
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علي نبوي
 
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الغائبون عن لقاء الأهلي أمام المقاولون العرب مرانا قويا صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة تحت إشراف عادل مصطفى مدرب الفريق.

وقام عادل مصطفى بالإشراف على تدريب اللاعبين الغائبين عن مباراة المقاولون، وهم:
مؤمن زكريا وأحمد حمدي وعمار حمدي وأحمد علاء ومحمود الجزار، وأحمد ياسر ريان ومصطفى شوبير وعمرو جمال وعمرو بركات.

يذكر أن الأهلي يواجه المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم على ملعب السلام في إطار مباريات الدوري العام.

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