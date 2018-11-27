يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 19/09/2018 رابط يوتيوب لايف اليوفي ضد فالنسيا اون لاين دوري ابطا
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:27 معمرو عادل
يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 19/09/2018 رابط يوتيوب لايف اليوفي ضد فالنسيا اون لاين دوري ابطا
يلتقي يوفنتوس الإيطالي بضيفه فالنسيا الإسباني، وهو بحاجة إلى نقطة التعادل لضمان تأهله، الذي تأجل في الجولة السابقة، بعد سقوطه على أرضه 1-2 أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرتبط مصيره بفريق “السيدة العجوز”.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 19/09/2018 رابط يوتيوب لايف اليوفي ضد فالنسيا اون لاين دوري ابطا
مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 27-11-2018 في الدوري الأوروبي
ويسعى فريق يوفنتوس الإيطالي لحسم تأهله على ملعبه وبين جماهيره، إذ يتصدر المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، متفوقاً بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد الإنجليزي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل فالنسيا الإسباني المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 19/09/2018 رابط يوتيوب لايف اليوفي ضد فالنسيا اون لاين دوري ابطا
مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 27-11-2018 في الدوري الأوروبي
ويستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره يونغ بويز السويسري على ملعب أولد ترافورد.ويسعى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تحقيق الفوز للحفاظ على آماله في التأهل، قبل مواجهة فالنسيا الإسباني في ملعب المستايا في الجولة السادسة والأخيرة.
مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 27-11-2018 في الدوري الأوروبي
وقد يمنح يوفنتوس الإيطالي هدية ثمينة إلى مانشستر يونايتد اليوم حال تعادله مع فالنسيا، إذ سيرفع الفريق الإنجليزي رصيده من النقاط إلى 10 حال تحقيقه الفوز على يونغ بويز، ولو تعادل فالنسيا أمام يوفنتوس فسيعني ذلك وصول نقاطه إلى 6 واستحالة لحاقه بفريق مانشستر يونايتد.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 19/09/2018 رابط يوتيوب لايف اليوفي ضد فالنسيا اون لاين دوري ابطا
موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 27-11-2018 في الدوري الأوروبي
يوفنتوس – فالنسيا استاد آليانز الثلاثاء 27 نوفمبر 2018.
19 ربيع الأول 1440 هــ.
يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 19/09/2018 رابط يوتيوب لايف اليوفي ضد فالنسيا اون لاين دوري ابطا
موعد البث المباشر لمباراة يوفنتوس وفالنسيا اليوم 27-11-2018 في الدوري الأوروبي
22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 27-11-2018 في الدوري الأوروبي
beIN SPORTS HD 4
يلا شوت.. مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا بث مباشر اليوم 19/09/2018 رابط يوتيوب لايف اليوفي ضد فالنسيا اون لاين دوري ابطا
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