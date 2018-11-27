رئيس جامعة القاهرة: إدخال سباق الدراجات بمدينة الطالبات لأول مرة في مصر

قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بزيارة لمدينة طالبات الجيزة، أكبر مدن الطالبات في مصر، التقى خلالها جميع العاملين في اجتماع موسع بحضور الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.





ووجه الخشت، إلى ضرورة توسيع خريطة الأنشطة الطلابية داخل المدن الجامعية، بالإضافة إلي تنظيم مسابقات يومية في النشاط الفني والثقافي والرياضي والاجتماعي، علي أن تخصص مكأفات مالية للطالبات في كل المسابقات.





وأعلن الخشت، إدخال نشاط ركوب الدراجات، لأول مرة في مصر، بالمدن الجامعية، مشيرآ إلى أنه سيتم شراء عدد كبير من الدراجات حتي يتاح لجميع الطالبات داخل المدينة الإشتراك في أنشطة ركوب الدرجات مجاناً، بالإضافة إلي تنظيم مسابقات دورية في سباق الدرجات، ودعم المركز الرياضي" الجيم" بمجموعة من الأجهزة الجديدة.





وفي سياق متصل قام الخشت، بإجراء حركة كبيرة من التغييرات في الهيكل الإداري للمدينة، شملت تعيين نائبتين لمديرة المدينة، مع توزيع الاختصاصات بينهما، وإعطائهما السلطة كل في مجال اختصاصه، وتعيين مديرة للأنشطة الطلابية من أوائل الخريجين، كما تم إجراء حركة تنقلات بين مشرفات المباني، في الفترات الصباحية والمسائية والليلية، فضلا عن عدة تغييرات في الإدارة الهندسية.





وقرر الخشت، منح مكافأة شهر من الراتب لإدارة التغذية بمدينة الطالبات، وذلك نظراً للمستوي المشرف للتغذية في مدينة الطالبات.





وأكد أن الاهتمام بالمدن الجامعية علي قائمة أولويات أجندة الجامعة في المرحلة الحالية، سواء علي مستوى البنية الأساسية أو الأنشطة. ووجه الخشت، بسرعة مراجعة كل ما يتعلق بالحماية والدفاع المدني داخل المدينة الجامعية، بالإضافة إلي تكليف الحماية المدنية، وهي الإدارة التى تم استحداثها، بحملة سريعة علي المدن.



