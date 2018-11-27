كيف يمكن ليوتيوب أن يفيدك في حياتك أكثر مما تتخيّل ؟

الإنترنت أصبح عالمًا متكاملًا، بطبيعة الحال جميعنا لديه وصول لشبكة الإنترنت، ومن خلال الإنترنت أنت تمكنت من الوصول لهذا المقال وقرائته، أي أن الإنترنت يتيح لك مجالًا واسعًا من العلم والمعرفة حيث أنه وتقريبًا يمكنك تعلّم أي شيء من خلال الإنترنت حتى ولو كانت الفيزياء النووية! لكن نحن الآن نتحدّث عن العوامل الملموسة، الخبرة الحياتية، الثقافة والعلم وكذلك العمل، ولهذا نجد مجالًا للتحدّث عن شبكة وموقع يوتيوب.

موقع يوتيوب (YouTube) هو الموقع الأكبر في العالم للفيديوهات والذي أصبح ومع التقدم التكنولوجي يدعم البث المباشر أيضًا في منافسة مباشرة للتلفاز المعتاد، موقع يوتيوب مملوك لشركة قوقل الغنية عن التعريف، والتي قد قامت بشرائه منذ سنوات عديدة ومن ثم قامت بتطويره ليصبح كما هو الآن، يوتيوب الآن أصبح شبكة متكاملة لمشاهدة الفيديوهات والمحتوى المرئي من جميع الأنواع، ولا يخفى على أحد كم التطور الذي حلّ على يوتيوب في السنوات الأخيرة، لذلك سنبدأ الآن في مناقشة أمر هام جدًا، وهو كيفية الاستفادة بأكبر قدر ممكن من يوتيوب.

يمكنك أن تتعلم من خلال يوتيوب

من خلال موقع يوتيوب يمكنك أن تجد ملايين الفيديوهات التي تساعدك على التعلُّم، حيث يمكنك أن تجد فيديوهات ومحتوى مرئي يعلّمك بعض الأمور الحياتية البسيطة مثل طريقة ربط ربطة العنق، طريقة طهي وجبة ما، إلا أن الأمر لا يقف هنا بطبيعة الحال، بل يساعدك يوتيوب على تعلُّم مهنة جديدة إن أردت ذلك، وعلى عكس المتوقع، يمكنك الاعتماد على يوتيوب بشكل كامل في تعلم مهارة جديدة تماماً والتي ستفتح لك أبوابًا جديدة للعمل، على سبيل المثال يمكنك أن تتعلم التصميم عن طريق الفوتوشوب، يمكنك أن تتعلم برمجة وتصميم المواقع والتطبيقات الإلكترونية، وهي مهن مطلوبة بشكل ملحوظ كما نرى جميعًا، وهذا ما يُسمى بالتعلم الذاتي، وهو تعلُّم مهارة جديدة أو اكتساب خبرات جديدة تماماً دون مدرّس ودون الانخراط في الحياة الجامعية أو الدراسة.

الآن الصورة واضحة، يمكنك من خلال موقع وشبكة يوتيوب أن تتعلم مهارة جديدة أو مهنة جديدة وكذلك يمكنك اكتساب خبرات وثقافات حياتية جذابة وهي أمور سهلة التعلم والهضم بطبيعة الحال، من المميز في هذا الأمر أيضًا أن يوتيوب يمكنه أن يوفّر لك المساعدة في مجال عملك العادي، فإن كنت تعمل كمحاسب، مدرس أو أي مهنة أخرى فسيمكنك اكتساب المزيد من الخبرات في مجال عملك من خلال مشاهدة فيديوهات المحترفين في هذا المجال، وهو ما سيرفع سعرك في سوق العمل بشكل مباشر.

يمكنك أن تستمتع من خلال يوتيوب

نعم، الأمر بديهي، فنحن أمام موقع يتم تشغيل الفيديوهات من عليه لأكثر من مليون ساعة كل يوم، كما يتم رفع آلاف الفيديوهات عليه كل ساعة، فكيف لن تجد عليه الترفيه؟ من خلال يوتيوب يمكنك أن تحصل على جرعة ترفيهية مُكثفة حيث أن يوتيوب يضم آلاف المسلسلات والأفلام، وهي وسيلة جيدة جدًا للترفيه، كما يضم فيديوهات ومحتوى مرئي كوميدي مخصص بشكل مباشر للترفيه ورسم البسمة على وجهك، لكن الأمر لا يتوقّف هنا، حيث يمكنك من خلال يوتيوب أن تحصل على الاستفادة من الناحية الترفيهية، فيمكنك أن تشاهد فيديوهات على شاكلة "أفضل 10 معالم سياحية في العالم" وهو فيديو ترفيهي يهدف إلى كسر الملل وإمضاء الوقت، لكن ربما تجد نفسك في اليوم التالي تتحدّث مع أصدقائك عن معالم المغرب، الهند، مصر والسعودية! أي أنك قد اكتسبت معلومة مباشرة.

المحتوى الترفيهي أيضًا سيكون في أبهى صوره إن كنت تشاهده في مجال اهتماماتك، فإن كنت مهتمًا بالهواتف الذكية والتقنية واستمررت في مشاهدة فيديوهات المراجعات التفصيلية للهواتف وفيديوهات المناقشات فلعلك ستكتسب خبرة تكفيك للعمل في مجال الهواتف الذكية بدايةً من اليوم التالي!

إذن، كيف تحقق الاستفادة الأكبر؟

الاستفادة الأكبر والتي يمكن تحقيقها من موقع يوتيوب تكمن في جمع نوعي الفيديوهات الذي ناقشناها بالأعلى، فيديوهات التعليم واكتساب الخبرات وكذلك فيديوهات الترفيه والتي تساهم أيضًا في زيادة الثقافة بشكل مباشر وفعال، كذلك يمكنك أن تتعلم طريقة التحميل من اليوتيوب بدون برامج والتي ستخوّلك من حفظ الفيديوهات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو الهاتف الذكي ومطالعتها لاحقًا، وهو أمر سيكون مفيدًا إلى حد كبير إن كنت تعاني من مشاكل بطء الإنترنت، كذلك عليك أن تعلم أن عمليّة التعلم يجب أن تكون منظمة إن تحدثنا عن النوع الأول من الفيديوهات، أي أنه سيكون من الواجب عليك أن تشاهدها وأنت مُحافظ على تركيزك.

أخيرًا، يجب أن نتفق أن مشاهدة الفيديوهات لا تسقط أهمية القراءة وفائدتها، يمكنك دائمًا أن تقرأ مئات المقالات الاحترافية وعالية الجودة من خلال موقع مقالات، وهي عادة أيضًا ستعلّمك الكثير من المهارات والخبرات، كذلك لا تنسى ترك تعليقاتك واستفساراتك الآن!