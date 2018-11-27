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بالصور.. ضبط طن ونص أسماك فاسدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر (صور)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:22 م
بالصور.. ضبط طن ونص أسماك فاسدة داخل مطعم شهير بمدينة نصر (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري من ضبط "ع. م"، 38 سنة، مسئول عن ثلاجة تبريد لتخزين الأسماك " غير مطابقة للاشتراطات الصحية " التابعة لمطعم شهير " بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ومقيم محافظة كفر الشيخ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " أسماك " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي بقصد إعداد المأكولات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وعثر بداخل الثلاجة على "ا1.275" طن ( سمك، جمبري، سبيط )، 335 كيلو (سمك، جمبري، سبيط، كفتة جمبري )، 300 كيلو مخلل " بدون بيانات "،400 لتر عصائر " بدون بيانات " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المزيد عن: مطعم مدينة نصر مجهولة المصدر سمك
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