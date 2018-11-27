تجديد حبس المحامي عمر المختار 15 يوما

جدّدت محكمة جنح المنيا برئاسة المستشار محمود هاشم، حبس المحامي عمر المختار غرام 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتعدي على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، خلال نظره إحدى الجلسات.



وقال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، إنه تقدم بطلب للمحامي العام لنيابات جنوب المنيا، لندب قاض للتحقيق في الواقعة، حيث إنه لم يتم الاستماع لشهود النفي، كما أن طلبات الدفاع والمتهم لم يتم التحقيق فيها.

