يلتقي فريقي ريال مدريد وروما ضمن أحد مباريات دوري الأبطال 2019، الريال في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق ضد روما الإيطالي، الأخير بين جماهيره ويأمل في إنتزاع بطاقة التأهل بشكل رسمي من الفريق الأسباني، فهل ينجح أم يحقق الفريق المدريدي الغير مستقر فنياً أداء يخرج به بنتيجة كبيرة ويحقق الإنتصار ويصعد، النادي الإيطالي لديه نفس رصيد النادي الأسباني، لذا ستكون المواجهة ملحمية بشكل كبير.

كورة لايف مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم: يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم في دوري ابطال اوروبا يوتيوب

الريال اليوم يدخل اللقاء بالتشكيلة المعتادة، والتي قد يضاف إليها اللاعب الظهير الأيمن كارفخال بعد عودته من الإصابة، وشارك في لقاء إيبار الأخير في الدقائق الأخير بعد إصابة الظهير أودريوزولا، فهل ينجح الملكي في الخروج سالماً اليوم.

كورة لايف مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم: يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم في دوري ابطال اوروبا يوتيوب

تنطلق المواجهة بين فريقي ريال مدريد وروما في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 22:00 بتوقيت القاهرة.





بطاقة مباراة ريال مدردي وروما:-

روما Vs ريال مدريد. البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : الأوليمبيكو . المعلق : رؤوف خليف .

موعد مباراة ريال مدريد وروما في دوري ابطال اوروبا اليوم:- 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 10:00 مساءاً بتوقيت مصر . 10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 10:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 10:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 10:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 11:00 مساءاً بتوقيت العراق . 10:00 مساءاً بتوقيت السودان . 11:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:00 مساءاً بتوقيت تونس . 9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 9:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 11:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 11:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 11:00 مساءاً بتوقيت قطر. 8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

كورة لايف مشاهدة مباراة Real Madrid اليوم: يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما اليوم في دوري ابطال اوروبا يوتيوب

مشاهدة مباراة ريال مدريد وروما

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