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5 ديسمبر.. اجتماع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 12:19 م
5 ديسمبر.. اجتماع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين
نقابة المحامين
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منى صموئيل
 
تجتمع لجنة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر المقبل، برئاسة أحمد بسيوني، وكيل النقابة، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وذلك لاستكمال استماع مقترحات الأعضاء، وإعداد التقرير النهائي لعرضه باجتماع مجلس النقابة العامة صباح اليوم التالي.

وقال أحمد بسيوني إن اللجنة في انتظار تقرير طبيب النقابة المختص للاستبيان عن عدد من الأمراض لإدراجها ضمن قرار الأمراض المزمنة، كما تنتظر اللجنة تقرير أمانة الصندوق لبحث إمكانية رفع سقف العلاج، وبيان النسب التي يتم بها الرفع.
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