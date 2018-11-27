تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن من القبض على عاطل سرق مليون جنيه من شقة جاره بالساحل.

وتلقى المقدم علاء خلف الله رئيس مباحث قسم شرطة الساحل بلاغًا من "محمد.ا.ح"، 41 سنة، أخصائي بمؤسسة علاء لرعاية ذو الاحتياجات الخاصة باكتشافه سرقة مبلغ مالي مليون جنيه من داخل دولاب غرفة النوم الخاص به.

وبالانتقال تبين وجود قطع بسلك شباك دورة المياه الخاصة بالشقة وبعثرة محتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار والكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "محمد. ا"، 28 سنة، عاطل ومقيم بذات العقار وله محل إقامة آخر أرض الجمعية "إمبابة جيزة ".

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوه المرافقة من ضبطه.

وبمواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب " التسلق ".





وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولي عليه بمسكنه الكائن بمنطقة إمبابة جيزة وباستدعاء المبلغ تعرف عليه واتهمه بالسرقة.





وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.