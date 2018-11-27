بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر bein sport لينك بدون تقطيع | كورة ستار kora7sry كورة لايف

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بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون يلا شوت سيتضيف فريق ليون اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فريق مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعة في بطولة دوري أبطال أوروبا والمنعقد حاليًا وسوف تُقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون كورة لايف بث مباشر السيتي وليون، kora7sry مشاهدة مباراة ليون ومانشستر سيتي اليوم بث مباشر يلا شوت.
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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر محرز اليوم 27-11-2018 اوروبا، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليون فلدى فريق ليون اليوم فرصة كبيرة حتى يصعد إلى الدور المقبل في مباريات دوري أبطال أوروبا بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليون كورة اون لاين فحينما يفوز اليوم على فريق مانشستر سيتي سيكون رصيده في هذه الحالة تسعة نقاط، وسيقع في المركز الأول.
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