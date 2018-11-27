بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر bein sport لينك بدون تقطيع | كورة ستار kora7sry كورة لايف

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليون بين سبورت وذلك من خلال استاد أوليمبيك ليون الذي سيضم العديد والآلاف من الجماهير العريضة التي تأتي لتشجيع الفريقين.

ومتوقع أن يغيب اليوم عن المباراة من مباراة ليون بث حي اللعاب أمين جويري ولن يغيب أي لاعب آخر عن هذه المباراة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليون

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليون كورة ستار حيث أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي جوارديولا سيقوم بتغيير الخطة التي يقوم بها في المباريات، فسنلاحظ أن المباراة ستشهد أسماء جديدة حتى يستطيع أن يعوض الغيابات العديد التي أثرت على الفريق.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليون كورة اون لاين ستكون الخطة التي يلعب بها المدير الفني لفريق مانشستر سيتي هي خطة 4-3-3.

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