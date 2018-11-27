ارتفاع الامواج و هبوب الرياح القوية..ومعهد الرصد يحذر
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:42 صمروى الجلاصي
حذر المعهد الوطني للرصد الجوي منذ قليل، تواصل هبوب الرياح القوية الشمالية الغربية التي تعمق الإحساس ببرودة الطقس، حيث ستتجاوز سرعتها الـ120 كم/س في شكل هبات بالمرتفعات والمناطق الساحلية.
و شدد المعهد على ضرورة ملازمة الحذر بالنسبة لمجالات الملاحة البحرية والجوية، مؤكدا أن البحر شديد الهيجان بالشمال وهائج شرق البلاد، ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار عرض البحر.
و في ذات السياق، أشار معهد الرصد الجوي إلى توقع تسجيل تقلص نسبي في شدة الرياح بداية من يوم الغد الأربعاء 28 نوفمبر 2018.
أما فيما يهم درجات الحرارة، فتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 16 و 20 درجة ببقية الجهات، في حين أن مؤشرات الأمطار تتواصل اليوم بشمال البلاد ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية.