ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ارتفاع الامواج و هبوب الرياح القوية..ومعهد الرصد يحذر

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:42 ص
ارتفاع الامواج و هبوب الرياح القوية..ومعهد الرصد يحذر
طباعة
مروى الجلاصي
 
حذر المعهد الوطني للرصد الجوي منذ قليل، تواصل هبوب الرياح القوية الشمالية الغربية التي تعمق الإحساس ببرودة الطقس، حيث ستتجاوز سرعتها الـ120 كم/س في شكل هبات بالمرتفعات والمناطق الساحلية.

و شدد المعهد على ضرورة ملازمة الحذر بالنسبة لمجالات الملاحة البحرية والجوية، مؤكدا أن البحر شديد الهيجان بالشمال وهائج شرق البلاد، ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار عرض البحر.

و في ذات السياق، أشار معهد الرصد الجوي إلى توقع تسجيل تقلص نسبي في شدة الرياح بداية من يوم الغد الأربعاء 28 نوفمبر 2018.

أما فيما يهم درجات الحرارة، فتتراوح القصوى بين 12 و 17 درجة بالشمال والمرتفعات، وتكون بين 16 و 20 درجة ببقية الجهات، في حين أن مؤشرات الأمطار تتواصل اليوم بشمال البلاد ومحليا الوسط وتكون مؤقتا رعدية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 11:10:31 AM