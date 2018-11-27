ارتفاع الامواج و هبوب الرياح القوية..ومعهد الرصد يحذر

حذر المعهد الوطني للرصد الجوي منذ قليل، تواصل هبوب الرياح القوية الشمالية الغربية التي تعمق الإحساس ببرودة الطقس، حيث ستتجاوز سرعتها الـ120 كم/س في شكل هبات بالمرتفعات والمناطق الساحلية.





و شدد المعهد على ضرورة ملازمة الحذر بالنسبة لمجالات الملاحة البحرية والجوية، مؤكدا أن البحر شديد الهيجان بالشمال وهائج شرق البلاد، ومن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع الأمواج إلى 7 أمتار عرض البحر.





و في ذات السياق، أشار معهد الرصد الجوي إلى توقع تسجيل تقلص نسبي في شدة الرياح بداية من يوم الغد الأربعاء 28 نوفمبر 2018.



