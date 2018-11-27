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الباطن السعودي يجدد مفاوضاته مع مدافع بيراميدز

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:49 ص
الباطن السعودي يجدد مفاوضاته مع مدافع بيراميدز
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الفجر السعودي
 
جدد مسؤولو نادي الباطن السعودي، مفاوضاتهم للتعاقد مع عبدالله البكري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

يأتي ذلك بعدما كان تقدم الفريق السعودي، بعرض رسمي مسبقًا للتعاقد مع اللاعب في بداية الموسم حينما كان لاعبًا في سموحة، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل رغم توقيع اللاعب موسم على سبيل الإعارة.

واشتمل عرض الباطن، هذه المرة على رغبتهم في التعاقد مع البكري، بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة، لسعيهم في تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجاري.

وكان الزمالك، تقدم بعرض رسمي خلال الساعات الماضية لإدارة بيراميدز سبورت، من أجل الحصول على خدمات البكري، نهاية العام الجاري.

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