تعرف على شرط دينا الشربيني للظهور في البرامج

ظهرت الفنانة دينا الشربيني في عدد من البرامج خلال الفترة الأخيرة، آخرها برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كما ظهرت قبله في برامج أخرى.





وتحدثت "دينا" في هذا البرنامج، وغيره، عن كثير من الأمور التي تخص حياتها الفنية من ناحية، وحياتها الشخصية من ناحية أخرى، بما فيها الحب.





ولكن اللافت للنظر أن "دينا" لم تتطرق إلى علاقتها بالنجم عمرو دياب أبدا، كما لم تٌطرح عليها أسئلة حول علاقتها بـ"الهضبة"، وهي العلاقة التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري والوسط الفني.





وتشترط "دينا" تشترط على معدي أي برنامج تظهر فيه، حتى لو كان مدفوعا، عدم الحديث عن علاقتها بعمرو دياب سواء تصريحا أو تلميحا.





يذكر أن "دينا" و"عمرو" يعيشان قصة حب منذ سنوات، دون أن تتوج بالزواج المعلن، ولا أحد يعلم على وجه الدقة حقيقة علاقتهما، وما إذا كانت حبا أم صداقة أم زواجا.



