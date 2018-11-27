ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على شرط دينا الشربيني للظهور في البرامج

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:41 ص
تعرف على شرط دينا الشربيني للظهور في البرامج
طباعة
الفجر الفني
 
ظهرت الفنانة دينا الشربيني في عدد من البرامج خلال الفترة الأخيرة، آخرها برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، كما ظهرت قبله في برامج أخرى.

وتحدثت "دينا" في هذا البرنامج، وغيره، عن كثير من الأمور التي تخص حياتها الفنية من ناحية، وحياتها الشخصية من ناحية أخرى، بما فيها الحب.

ولكن اللافت للنظر أن "دينا" لم تتطرق إلى علاقتها بالنجم عمرو دياب أبدا، كما لم تٌطرح عليها أسئلة حول علاقتها بـ"الهضبة"، وهي العلاقة التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري والوسط الفني.

وتشترط "دينا" تشترط على معدي أي برنامج تظهر فيه، حتى لو كان مدفوعا، عدم الحديث عن علاقتها بعمرو دياب سواء تصريحا أو تلميحا.

يذكر أن "دينا" و"عمرو" يعيشان قصة حب منذ سنوات، دون أن تتوج بالزواج المعلن، ولا أحد يعلم على وجه الدقة حقيقة علاقتهما، وما إذا كانت حبا أم صداقة أم زواجا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 11:10:05 AM