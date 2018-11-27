بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشر
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:42 صعمرو عادل
بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشر
يحمل نادي ريال مدريد الإسباني اللقب في المواسم الثلاث الماضية والتي نجح في تحقيقها لأول مرة في تاريخ البطولة بنظامها الحديث أن يفوز بها فريق مرتين متتاليتين، تحت قيادة نفس المدرب زين الدين زيدان الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.
وتحتوى المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كل من فرق ريال مدريد الإسباني، روما الإيطالي، سيسكا موسكو الروسي، فيكتوريا بلزن التشيكي، وهي على الورق ضمن أسهل المجموعات في المسابقة.
بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشر
ولأول مرة سيدخل الملكي مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 9 سنوات كاملة بدون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة حيث رحل إلى نادي يوفنتوس مطلع الموسم الجاري وفي صفقة قياسية قيمتها 115 مليون يورو الأعلى في الدوري الإيطالي.
ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي هذا الموسم، بعدما تعثر ووقع في فخ التعادل المباراة الماضية ضد فريق أتليتيك بيلباو في الجولة الرابعة من البطولة، وهو يملك حاليا 10 نقاط بواقع 3 فوز وتعادل.
أما فريق روما فيقدم بداية محلية سيئة للغاية ولن يرغب أي من جماهير الفريق في تذكرها، حيث خاض الفريق 4 مباريات حتى الآن فاز في واحدة فقط وخسر في واحدة وتعادل مبارتين.
بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشربطاقة مباراة ريال مدريد وروما:-
بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشربطاقة مباراة ريال مدريد وروما:-
روما Vs ريال مدريد.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الخامسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : الأوليمبيكو .
المعلق : رؤوف خليف .
بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشر
موعد مباراة ريال مدريد وروما في دوري ابطال اوروبا اليوم:-
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
10:00 مساءاً بتوقيت السودان .
11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
10:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
9:00 مساءاً بتوقيت تونس .
9:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
9:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
12:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
11:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
12:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
11:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
11:00 مساءاً بتوقيت قطر.
8:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
11:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
8:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشر
ولا تشكل مباراة الملعب الأولمبي تهديداً لوضع النادي الملكي في المجموعة التي يتصدرها بتسع نقاط وبفارق المواجهة المباشرة مع روما (فاز ذهابا 3-صفر)، إذ أنه سيتأهل الى ثمن النهائي كمتصدر للمجموعة في حال جدد فوزه على فريق المدرب اوزيبيو دي فرانشيسكو، كما أنه سيضمن بطاقته حتى في حال الخسارة شرط عدم فوز سسكا الذي يملك 4 نقاط.
لكن الخسارة أمام روما بعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية على نادي العاصمة الإيطالية، سيزيد الضغط على سولاري ولاعبيه وعلى رأسهم القائد راموس الذي بدا منزعجاً تماماً من المستوى الذي قدمه الفريق أمام إيبار حين قال "عندما لا تتمكن من مجاراة منافسك، تصبح فريقا مبتذلاً".
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