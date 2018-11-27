بث حي HD يلا شوت بث مباشر | لايف مباراة ريال مدريد وروما بث مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة مباراة Real Madrid مباشر

يحمل نادي ريال مدريد الإسباني اللقب في المواسم الثلاث الماضية والتي نجح في تحقيقها لأول مرة في تاريخ البطولة بنظامها الحديث أن يفوز بها فريق مرتين متتاليتين، تحت قيادة نفس المدرب زين الدين زيدان الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.





وتحتوى المجموعة السابعة من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كل من فرق ريال مدريد الإسباني، روما الإيطالي، سيسكا موسكو الروسي، فيكتوريا بلزن التشيكي، وهي على الورق ضمن أسهل المجموعات في المسابقة.

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ولأول مرة سيدخل الملكي مباراة بدوري أبطال أوروبا منذ 9 سنوات كاملة بدون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للبطولة حيث رحل إلى نادي يوفنتوس مطلع الموسم الجاري وفي صفقة قياسية قيمتها 115 مليون يورو الأعلى في الدوري الإيطالي.





ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي هذا الموسم، بعدما تعثر ووقع في فخ التعادل المباراة الماضية ضد فريق أتليتيك بيلباو في الجولة الرابعة من البطولة، وهو يملك حاليا 10 نقاط بواقع 3 فوز وتعادل.



