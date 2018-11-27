إقبال كبير للمواطنين على القافلة الطبية لـ"مستقبل وطن" بالغردقة

شهدت القافلة الطبية للعيون والتي ينظمها حزب مستقبل وطن، اليوم الثلاثاء، بمستوصف أبو بكرالصديق بمدينة الغردقة، إقبالا كثيفا من المواطنين.

وقال أحمد الدقاق أمين تنظيم الحزب بالبحر الأحمر، إن القافلة تنطلق تحت شعار "حق الإبصار للجميع" حيث تم تشكيل لجنة لفحص أسماء المتقدمين للعلاج والكشف، على أن تكون الأولوية للمحتاجين والمواطنين الأقل دخلا وهم المستهدفين من القافلة الطبية، مشيرًا إلى أن الحزب يعمل بكل جهد لإنجاح القافلة وتحقيق أهدافها.

وتابع، أنه من المقرر أن تستكمل القافلة أعمالها غدا وبعد غد بمدينة سفاجا.