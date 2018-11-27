عاجل - السعودية| الأرصاد: تحذيرات من طقس غير مستقر نهاية الأسبوع

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توقّع عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة تصنيفها من متوسطة إلى قوية، نهاية الأسبوع، على عدد من مناطق المملكة.



وتشمل المناطق التي حددها الحصيني كلًّا من؛ تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة، ثم القصيم فشمال وغرب الرياض، ثم شمال الشرقية تمتدّ إلى الرياض والباحة وعسير وجازان.



من جانبه، نبّه خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، من تحرك سحابي عبر مناطق شمال المملكة، ما يشير إلى حالة من عدم الاستقرار مع نهاية الخميس المقبل.



وأشار كراني إلى أمطار تميل للغزارة وبرد ورياح هابطة وانعدام رؤية على مناطق الشمال الغربية وجازان، ثم تمتدّ إلى المناطق الداخلية، وتحديدًا مناطق الشمال.



كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الثلاثاء- نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتدّ إلى منطقة المدينة المنورة، في حين يتوقع أن تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.



