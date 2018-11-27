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عاجل - السعودية| وزير النقل: دمج مؤسسة السكك الحديد و"سار" نهاية الربع الأول من 2019

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:45 ص
عاجل - السعودية| وزير النقل: دمج مؤسسة السكك الحديد وسار نهاية الربع الأول من 2019
صورة أرشيفية
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اية حمروشي
 
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قال وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، إن قطاع النقل مُتعدد المجالات، فهناك "السكك الحديد، الموانئ، المطارات"، وكل قطاع له خاصية معينة من الخصخصة.

وأضاف العامودي، في تصريحات لـCNBC عربية، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الانتهاء من دمج المؤسسة العامة لسكك الحديد وشركة "سار" نهاية الربع الأول من العام القادم.

أما في ما يتعلق بالموانئ، فأشار إلى أنه حاليًا يتم تطوير العقود الجديدة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الموانئ، وهذه شراكة ممتدة منذ 20 عامًا.

وتابع: "نحن في طور مراجعة استراتيجية تخصيص المطارات، والخطوات النهائية لتلقي الموافقة من المقام الكريم على إعادة هيكلة المطارات".

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