تقلبات جوية في الغردقة.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد (صور)

تشهد مدينة الغردقة، اليوم الثلاثاء، عدم استقرار في الأحوال الجوية، وتكاثر للغيوم والسحب.





وفي سياق متصل، أعلنت محافظة البحر الأحمر، عن رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية للمدن والأحياء، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بعد تلقيها تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.





وأصدر أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تعليمات إلى مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية ومراجعة جميع الاستعدادات لمواجهة أى ظرف طارئ، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول.