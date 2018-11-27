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طرح تذاكر إضافية لحفل عمرو دياب بالتجمع الخامس

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
طرح تذاكر إضافية لحفل عمرو دياب بالتجمع الخامس
عمرو دياب
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الفجر الفني
 
قررت الجهة المنظمة لحفل المطرب عمرو دياب طرح تذاكر اضافية للحفل الجديد الذى من المقرر ان يقام يوم الجمعة المقبلة بالتجمع الخامس.

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد طرحت تذاكر الحفل الغنائي على فئتين الأولى بمبلغ 550 جنيهًا لفئة الـ "VIP"، والتي نفذت عقب طرحها في أقل من أسبوع، والأخري بمبلغ 350 جنيهًا للفئة العادية.

ويحيي "الهضبة" عمرو دياب هذا الحفل أحتفالًا بألبومه الغنائي الجديد، والذي طرح مؤخرا بعنوان "كل حياتي" ومن المفترض أن يقدم خلال الحفل عددًا من أغانيه الجديدة والقديمة.
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