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سورية واتفاق طهران النووي على طاولة مباحثات لافروف ولودريان

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
سورية واتفاق طهران النووي على طاولة مباحثات لافروف ولودريان
لافروف ولودريان
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وكالات
 

ذكرت الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، سيبحثان في باريس اليوم جملة من القضايا الدولية الملحة والعلاقات الثنائية.

 

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه من المقرر أن يتبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع في سورية في ضوء القمة الرباعية الأخيرة في اسطنبول بمشاركة روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، كما سيبحثان التطورات في ليبيا واليمن، وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وأوكرانيا.

 

وستركز المحادثات كذلك على سبل الحفاظ على اتفاق إيران النووي، بما يحفظ مصالح الشركات الروسية والفرنسية من أثر العقوبات الأمريكية.

 

كما سيتطرق الوزيران إلى مصير معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى على خلفية قرار واشنطن الانسحاب منها، وغير ذلك من قضايا تعزيز الأمن الأوروبي.

 

المزيد عن: لافروف ولودريان طاولة مباحثات ايران اتفاق طهران النووي
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