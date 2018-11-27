"الإتصالات": بورسعيد أول محافظة سيُطبق بها الخدمة الرقمية
الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 10:43 صهدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات، إن محافظة بورسعيد ستكون أول محافظة تطبق بها الخدمة الرقمية، وستطبق في باقي المحافظات تباعًا.
وأشار "العطار"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن منظومة الرقم القومي هى البداية للتحول الرقمي، لافتًا إلى أنهم سيعملوا على أن تكون الخدمة الرقمية المقدمة مناسبة لكافة الشرائح، بحيث يكونوا على قادرين على التعامل معها.