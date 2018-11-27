للحوامل.. أضرار سيئة لتناول الشاي والقهوة على جنينك

أثبت نتائج دراسة أجراها علماء من جامعة إيرلندا الوطنية أن شرب النساء للشاي والقهوة أثناء الحمل يترك آثارا سيئة على صحة الجنين ونموه.





توصل العلماء لتلك النتائج بعد أن درسوا الحالة الصحية لـ941 أم مع أطفالهن، وتحققوا من كميات الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين وكانت تحتسيها الأمهات أثناء حملهن، وبعد أن تابعوا نمو الأطفال منذ لحظة ولادتهم.





وبعد مقارنة المعلومات تبين للعلماء أن الأمهات اللواتي كن يشربن نحو فنجانين من القهوة أو 3 فناجين من الشاي يوميا أثناء الحمل، أنجبن أطفالا بوزن أقل وبحجم أصغر بقليل من الأطفال الذين ولدتهم أمهات لا تحتسي القهوة والشاي.





وأوضح الباحث لو وي تشن أحد القائمين على الدراسة أن فريقه تحقق من أن الكافيين يؤثر على تدفق الدم في المشيمة عند الحامل، وبالتالي يؤثر على نمو الجنين.



