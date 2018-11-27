اليمن: الحوثيون يحولون المساجد إلى ثكنات في الحديدة

كثفت ميليشيا الحوثي الانقلابية حضورها في الحديدة، ونشرت مسلحيها في أحياء وشوارع المدينة، وجلبت المزيد من الأسلحة، وأقامت نقاطاً في مرافق صحية ومنشآت عامة وحيوية، وأخرى خاصة، واستخدمت المساجد ودور العبادة ثكنات لأغراض عسكرية.

وأشارت مصادر بحسب "نيوزيمن" اليوم الثلاثاء، إلى نصب اليمليشيات الموالية لإيران، مدفع هاوزر إلى باحة مستشفى الدرن الملاصق لمستشفى الثورة العام في الحديدة، وتكثيف وجودها ونشاطها العسكري داخل كلية مرعي للعلوم الشرعية.

وقال شهود عيان ومحليون، إن الحوثيين نشروا مسلحين وقناصة فوق مسجد السعيد بالكورنيش، وفي الدور الثاني بمسجد فاطمة الزهراء، و في جامع الأنصار بالدهمية، وفي ملحقات مسجد القدس.