اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي السابع للأمراض الفيروسية بالغردقة





ويأتي ذلك تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، وبحضور علماء من أمريكا وإنجلترا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والصين ومصر، وباحثين وأساتذة من مصر والسودان والعراق والسعودية.



ويتضمن المؤتمر مناقشة الأمراض الفيروسية معاودة الظهور والعدوى الفيروسية من الكورونا والأنفلونزا كما يتم عرض الأمراض الفيروسية الناشئة من الغذاء مثل الالتهاب الكبدي ومناقشة سبل الحصول على غذاء أمن كما يتم عرض الأمراض الفيروسية التي تصيب المزارع السمكية وكذلك تطور صناعة اللقاحات في مصر وكذلك يتم مناقشة وعرض عدد 90 بحثا نتاج جهد عدد من الباحثين والباحثات.

تستضيف مدينة الغردقة، اليوم، المؤتمر الدولي السابع للأمراض الفيروسية والذي تنظمه جمعية الفيرولوجي المصرية بمشاركة عدد من المنظمات الدولية.