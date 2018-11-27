حنان مطاوع تقترب من نهاية فيلم "قابل للكسر"

قاربت الفنانة حنان مطاوع على الانتهاء من تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "قابل للكسر" حيث تقوم حاليا بتصوير المشاهد الخارجية وتحديدا فى احدى كافيهات مصر الجديدة.





وتجسد حنان مطاوع شخصية فتاة أرستقراطية ومثقفة، وينتمى الفيلم إلى نوعية أفلام السينما المستقلة، والتى اعتاد المخرج أحمد رشوان على تقديمها للسينما.





وتدور أحداثه فى قصة بسيطة بعيدًا عن التعقيد عن حياة بنت ودخولها فى قصة حب، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم فى أكثر من مهرجان بعد الانتهاء منه وتجهيزه للعرض رغم أن صناعه يرفضون أن يطلق عليه فيلم "مهرجانات".





ومن ناحية أخرى، تعمل حنان مطاوع على تصوير مشاهدها فى فيلم "يوم مصرى" الذى يجمعها مع خالد النبوى، وأحمد الفيشاوى ومحمد عادل ودرة وخالد سرحان، وهو من تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، وتدور أحداثه فى يوم واحد، وهو يوم الاحتفال بمولد السيدة، ومن يتواجدون فيه من دراويش السيدة بالإضافة للبلطجية.