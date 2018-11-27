"الصحة" تحقق في واقعة العثور على نفايات طبية بخط الصرف بـ"دكرنس المركزي" (صور)

كلف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بتشكيل لجنة لفحص مذكرة من شركة مياه الدقهلية تفيد بعثور العمال على نفايات طبية خطرة وسرنجات تسببت في انسداد خط الصرف الصحي الرئيسي بمستشفى دكرنس المركزي.

وانتقلت اللجنة وتم إحالة مدير المستشفى وجميع العاملين للتحقيق عقب التأكد من تواجد النفايات الخطرة في خط الصرف الصحي أمام المستشفى.

يذكر أن عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، حرروا مذكرة لرئيس مجلس مركز ومدينة دكرنس تفيد بوجود انسداد في خط الصرف الصحي الرئيسي، بشارع المستشفى في مدينة دكرنس، التابعة لمحافظة الدقهلية.

وعلى الفور توجه العمال إلى مكان البلاغ وقاموا بفتح بالوعات الصرف المتواجدة أمام بوابة مستشفى دكرنس العام، وبعد عملهم لدقائق اكتشفوا أن سبب انسداد خط الصرف الصحي هو وجود نفايات طبية خطرة وخراطيم محاليل وقفازات متواجدة، وخارجة من المواسير الخاصة بالصرف الصحة التابعة للمستشفى.