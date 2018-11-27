الخارجية البريطانية: لدينا مرارة من استمرار احتجاز إيران للأبرياء

عبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة بسرعة حلها قضية المتهم بالتجسُّس ماثيو هدجيز.

وقال هنت، في تصريح نشره الحساب الرسمي للخارجية البريطانية بـ"تويتر"، اليوم الاثنين: "إنه نبأ رائع بشأن ماثيو هدجيز، نعرب عن امتناننا لحكومة الإمارات لتسوية الأمر سريعًا".

لكن هنت عاد وأكّد أن "لحظة الفرح يشوبها مرار، بينما نذكر نيزانين وغيرها من الأبرياء المحتجزين في إيران. العدالة لن تتحقق إلا لدى عودتهم هم أيضًا إلى وطنهم".

وأصدرت الإمارات اليوم عفوًا رئاسيًا عن البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس، بعد نشرها مقطع فيديو لاعترافاته، وذلك بعد أن كانت قد حكمت عليه في السابق بالسجن المؤبد.