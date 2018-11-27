هكذا هرعت قطر لدعم إيران ضد العقوبات الأمريكية

كشفت وسائل إعلام، عن الطريقة التي هرعت بها قطر لدعم إيران ضد العقوبات الأمريكية.

وبحسب متابعة "اليمن العربي"، فإن "الخطوط الجوية القطرية أعلنت أنها ستزيد رحلاتها إلى إيران اعتباراً من يناير المقبل، وذلك بعد أسابيع فقط من إعادة فرض عقوبات أميركية بسبب دعم إيران للإرهاب.

وستضيف الناقلة القطرية رحلتين أسبوعياً إلى مسارها الحالي من الدوحة إلى طهران، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى شيراز في يناير المقبل. وستطلق أيضاً رحلتين أسبوعياً إلى أصفهان في فبراير المقبل. وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع الشركات التي تواصل التعامل مع إيران من العمل في سوق الولايات المتحدة.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية في بيان أوردته وكالة رويترز: «هذه التدشينات الأخيرة دليل جديد على مدى التزام الخطوط القطرية تجاه إيران، إضافة إلى توسعة شبكتنا في تلك السوق المتعطشة». وكانت المقاطعة التي أعلنتها كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين، قد كشفت عن عمق العلاقات الإيرانية القطرية في كل المجالات، وأخطرها التنسيق المشترك وتبادل الأدوار لدعم الإرهاب وتسعير الحروب بين ميليشيات وأنظمة تتبادل كل من قطر وإيران دعمها.

وأعلنت واشنطن في الخامس من الشهر الجاري سلسلة من العقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل البحري الإيرانية، إضافة إلى شركة الطيران الوطنية و200 شخص، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية دولية نووية مع طهران.