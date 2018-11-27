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الأهلي يواجه المقاولون العرب لمداواة جراحه الإفريقية والعربية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:51 ص
الأهلي يواجه المقاولون العرب لمداواة جراحه الإفريقية والعربية
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الفجر الرياضي
 
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره المقاولون العرب في السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب السلام، ضمن لقاءات الجولة الـ16 من الدوري.

يخوض الأهلى لقاء اليوم بعد خسارة آخر مباراتين أمام الترجى التونسي، والوصل الإماراتي، ليفقد لقبى دورى أبطال أفريقيا، وكأس زايد للأندية الأبطال، على التوالى ما تسبب فى الإطاحة بالفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق والهولندى مايكل لندمان مخطط الأحمال، ويقود الفريق الليلة محمد يوسف، المدير الفنى الذى تم تعيينه بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبي.

ويلعب الأهلي وهو فى المركز الأخير، بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة وما زال له 9 مباريات مؤجلة، وفى المقابل يمتلك المقاولون العرب 17 نقطة يحتل بها المركز الثامن.

ويغيب عن الأهلى اليوم محمد الشناوى حارس مرمى الفريق للإصابة التى تعرض لها فى العضلة الضامة حيث من المقرر أن يعود شريف إكرامى للتشكيل الأساسى لأول مرة منذ فترة طويلة.

المزيد عن: كرة رياضة المقاولون العرب الاهلي
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