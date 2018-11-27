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مواجهة نارية بين ريال مدريد وروما بدوري الأبطال

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:45 ص
مواجهة نارية بين ريال مدريد وروما بدوري الأبطال
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني مع نظيره روما الإيطالي في تمام الساعة العاشرة مساء، على استاد "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

يسعى ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة الهزيمة أمام إيبار بثلاثية في الجولة الماضية، لمواصلة مشواره في البطولة ورحلة الدفاع عن لقبه.

فوز ريال مدريد في لقاء اليوم يحسم له التأهل لدور الـ16 من البطولة، حيث يحتل المركز الأول  برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على روما صاحب الوصافة، بينما يحتل سسكا موسكو الروسي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وفيكتوريا بلزن التشيكى المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق روما في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز حسم التأهل للأدوار الاقصائية في البطولة.

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