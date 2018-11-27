أوكرانيا تعتزم إلغاء حالة الطوارئ في هذه الحالة

أعلنت كييف أنها قد تلغي حالة الطوارئ التي فرضت في المناطق الحدودية من البلاد لمدة ثلاثين يوما، في حال جرى تطبيع الوضع في مضيق كيرتش.

وقال سكرتير مجلس الأمن والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف: "يمكن إلغاء حالة الطوارئ في البلاد في أي وقت، إذا ما تم تطبيع الوضع في كيرتش".

وأمس الاثنين، وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مرسوما يفرض حالة الطوارئ في مناطق البلاد الحدودية، على خلفية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية المياه الإقليمية الروسية واحتجاز حرس الحدود الروسي لها.

ويبدأ سريان حالة الطوارئ في أوكرانيا اعتبارا من الساعة الثالثة من بعد الظهر بتوقيت موسكو الموافق للـ28 من نوفمبر وحتى الساعة الثالثة ظهرا من الـ25 من ديسمبر 2019.