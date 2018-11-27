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موسكو تطالب واشنطن بكبح جماح مأموريها في كييف

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 08:25 ص
موسكو تطالب واشنطن بكبح جماح مأموريها في كييف
روسيا
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وكالات
 

طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة بوضع حدّ لانتهاكات "النازيين الجدد" في أوكرانيا بعد رشقهم مبنى سفارة موسكو في كييف بقنابل دخانية على خلفية أحداث بحر آزوف.

 

وكتبت السفارة الروسية في بيان على حسابها في "فيسبوك": "نعرب عن تضامننا مع زملائنا الدبلوماسيين الروس في كييف والقنصليات العامة لروسيا في أوكرانيا، الذين يتعرضون لمظاهر عدوانية بانتظام".

 

كما دعت السفارة واشنطن "لكبح اتباعها ووضع حد لعربدة النازيين الجدد والمتطرفين القوميين في أوكرانيا".

 

ويأتي تصريح السفارة بعد اعتداء مخربين أوكرانيين على مقرّها في كييف ورشقه بقنابل الدخان والعبوات الحارقة الليلة الماضية على خلفية الأحداث في بحر آزوف.

 

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مشاهد لمحتجين في كييف وهم يحرقون الإطارات بجوار السفارة الروسية، كما أشارت لاحقا إلى أن سيارة بأرقام دبلوماسية أحرقت قرب مبنى السفارة.

 

وكانت 3 سفن حربية أوكرانية قد انتهكت المياه الروسية عند مضيق كيرتش، ما دفع حرس الحدود الروسي لاحتجاز السفن المخالفة واقتيادها بطواقمها إلى جمهورية القرم.

 

المزيد عن: سفن أوكرانية روسيا اوكرانيا 3 سفن حربية أوكرانية
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