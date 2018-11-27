عاجل.. بث مباشر لمباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

يعود فريق الأهلي مجددًا إلى منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم حين يواجه فريق المقاولون العرب مساء يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد غياب استمر لفترات طويلة، بعد مشاركاته في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي خسر النهائي فيها أمام الترجي الرياضي التونسي، والبطولة العربية الذي ودعها الفريق الأحمر من دور الـ16 أمام فريق الوصل الإماراتي.





وسيتم نقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب القادمة في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم من خلال شاشة قناة أون سبورت، وقناة نايل سبورت، حيث ستسبق بداية المباراة إقامة ستديو تحليلي على كل قناة يقوم بالتحليل الفني للفريقين قبل وبعد المباراة.





وأعلن محمد يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب غدا في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة الأهلي كلا من :





شريف إكرامي وعلي لطفي وباسم علي وحسام عاشور وهشام محمد وأيمن أشرف وليد سليمان وميدو جابر وأحمد الشيخ وأحمد حمودي وإسلام محارب ومروان محسن وصبري رحيل وسعد سمير وصلاح محسن وأكرم توفيق ومحمد شريف وكريم نيدفيد وساليف كوليبالي وناصر ماهر.





واستبعد يوسف كلا من محمد الشناوي ووليد أزارو ومحمد هاني واحمد فتحي للإصابة وأحمد حمدي وأحمد علاء ومؤمن زكريا لأسباب فنية.





تشكيل الأهلي أمام المقاولون :-

حراسة المرمى : شريف إكرامي





خط الدفاع : باسم علي – سعد الدين سمير – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف





خط الوسط : حسام عاشور – هشام محمد – وليد سليمان – أحمد حمودي – إسلام محارب





خط الهجوم صلاح محسن.



