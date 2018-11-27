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موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:59 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 
يلتقي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ضد منافسه فريق أولمبيك ليون الفرنسي، يوم الثلاثاء في الساعة 10 مساءً علي ملعب جروباما آرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة هذة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس الرياضية 5 HD. 

وتضم المجموعة السادسة كل من:-

1- مانشستر سيتي

2- هوفنهايم

3- ليون

4- شاختار دونتسك

ويسعى نادي مانشستر سيتي، لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد خسارته المخيبة في الموسم الماضي.

ويرغب فريق أولمبيك ليون، في تقديم أداء مشرف خلال دور المجموعات، وتحقيق انجاز الوصول إلي الدور القادم.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.
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