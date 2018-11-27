موعد مباراة مانشستر سيتي وأولمبيك ليون بدوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة صعبة ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.





ويرى البعض أن المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني، وشاختار دونتسك الأوكراني.





وتقام مباراة ليون ومانشستر سيتي، يوم الثلاثاء والموافق 27 أكتوبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب جروباما ارينا.





وستنقل مباراة مانشستر سيتي وليون بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 5 HD" الرياضية.





وسيتم نقل مباراة ليون ومانشستر سيتي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.





وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.





ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليون بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.