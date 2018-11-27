خالد متولي: أداء إنبي يتحسن .. ونسعى لتعويض قفشة وعرفة السيد

أكد خالد متولي المدير الفني لفريق إنبي، أن أداء فريقه في الفترة الأخيرة في تحسن ملحوظ.





وقال "متولي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "أداء إنبي يتحسن ونحتاج فقط لمكسب حتى يحصل اللاعبون على الثقة".





وواصل: " على عاتقي حمل كبير، والإدارة لا تبخل على الفريق بإي شيء ولكننا نحتاج إلى بعض التدعيمات".





ووواصل: " نسعى لتعيض رحيل محمد مجدي قفشة وعرفة السيد، نحتاج للتعاقد مع لاعبين سوبر لسد العجز الذي يعاني منه الفريق في مركزهم".





وعن مركز حراسة المرمى أكد متولي أنه يمتلك ثلاثة حراس واعدين للغاية ومستقبلهم كبير مع النادي البترولي.



