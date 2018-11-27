ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. العين الإماراتي يعلن تمسكه بـ"الشحات" ويرفض رحيله للأهلي

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:39 ص
رسميا.. العين الإماراتي يعلن تمسكه بـالشحات ويرفض رحيله للأهلي
طباعة
الفجر الرياضي
 
أغلق نادي العين الإماراتي الطريق علي النادي الأهلي في صفقة حسين الشحات، حيث أعلن الفريق تمسكه الكبير ياللاعب، وان الجهاز الفني لا يريد بيعه.

وكتب غانم الهاجري رئيس شركة العين الإماراتي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "نثق بعودة حسين الشحات كان ولازال مكسب، ولن نتركه وحيدا، وسنستمر في دعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه حتي يعود لمستواه مرة أخرى".

يذكر أن النادي الأهلي يرغب في ضم حسين الشحات خلال شهر يناير القادم، من أجل تدعيم الفريق بعد خسارة بطولتي أفريقيا وزايد للأندية الأبطال في أسبوع واحد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 7:40:18 AM