رسميا.. العين الإماراتي يعلن تمسكه بـ"الشحات" ويرفض رحيله للأهلي

أغلق نادي العين الإماراتي الطريق علي النادي الأهلي في صفقة حسين الشحات، حيث أعلن الفريق تمسكه الكبير ياللاعب، وان الجهاز الفني لا يريد بيعه.





وكتب غانم الهاجري رئيس شركة العين الإماراتي علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "نثق بعودة حسين الشحات كان ولازال مكسب، ولن نتركه وحيدا، وسنستمر في دعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه حتي يعود لمستواه مرة أخرى".





يذكر أن النادي الأهلي يرغب في ضم حسين الشحات خلال شهر يناير القادم، من أجل تدعيم الفريق بعد خسارة بطولتي أفريقيا وزايد للأندية الأبطال في أسبوع واحد