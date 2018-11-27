الأهلي ينهي اتفاقه مع مدربه الجديد والإعلان خلال ساعات

أكد إسلام الشاطر لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن المارد الأحمر انهى ملف المدير الفني وسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة الماضية.





واستبعد الشاطر الأحاديث التي ترددت خلال الفترة الماضية عن عودة مانويل جوزيه لتدريب المارد الأحمر من جديد.





وكتب الشاطر عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" قائلا: "الموقف الحالي لبعض الأسماء المطروحة: مانويل جوزيه فنكوش مش هيرجع يدرب تاني، رامون دياز مش هنقدر على فلوسه، ديسابر بعد أمم إفريقيا لأنه وصل مع منتخب أوغندا ومش عايز دلوقتي.. رينارد نفس الكلام مع المغرب، ولكن تم التعاقد بالفعل مع مدير فني جديد والإعلان خلال أيام قليلة".





ويذكر أن النادي أقال مديره الفني باتريس كارتيرون، بعد وداع البطولة العربية من دور الـ16 أمام الوصل الإماراتي، وأيضا بعدما ودع الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي.