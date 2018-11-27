موعد مباراة مانشيستر يونايتد ضد يونج بويز في دوري الأبطال ومشاهدة البث المباشر

يستضيف مانشستر يونايتد يونج بويز على ملعب أولد ترافورد يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19.





يتصدر فريق يوفنتوس الإيطالي المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتي مانشيستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتواجد فالنسيا الإسباني في المركز الثالث بـ5 نقاط، أما يونج بويز فيحتل قاع المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.





فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو يتطلع لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في مباراته ضد يونج بويز مساء الثلاثاء، خاصة وأن الفوز بهذه المباراة ، سيضمن للفريق التأهل مبكراً للدور الثاني قبل لعب الجولة السادسة، لكن بشرط تعادل يوفنتوس مع فالنسيا في الجولة ذاتها.





يخوض مانشستر يونايتد المباراة ضد يونج بويز كامل الصفوف، حيث لن يغيب أي لاعب للإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق جاهز لمواجهة الفريق السويسري بكامل قوته الضاربة.





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