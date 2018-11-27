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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:55 ص
أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الدواجن اليوم
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الدواجن، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء 27 ـ 11 ـ 2018، استقرار في الأسعار، حيث سجل سعر القطاعي للدواجن البيضاء نحو 28 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 33 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 37 جنيهًا.

ووصل سعر بيع كيلو الدواجن البلدي للمستهلك قيمة 35 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو 29 جنيهًا بالمزارع، ووصل سعر بيع كيلو الدواجن الساسو للمستهلك 33 جنيهًا.
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