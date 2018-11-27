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"بيت جدتي" لـ العسيلي تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:28 ص
بيت جدتي لـ العسيلي تقترب من مليون مشاهدة (فيديو)
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حققت أغنية "بيت جدتي" للمطرب محمود العسيلي، عدد مشاهدات مرتفع تجاوز الـ 834,284 مشاهدة في أقل خلال أيام قليلة من إطلاق الأغنية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
 
واستطاع الكليب أن يحجز مركزًا متقدمًا بقائمة الأكثر رواجًا بيوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية:

فتحت عنيا لقيت ناس ولمة وبيت
ويوم الجمعة مليان بعيلة بتملي المكان 
حب كبير فرحة وخير وإحساس بالأمان 
بيت جدتي الجميل موجود هنا بقاله زمان
بيت جدتي الكبير

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