ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 27/نوفمبر/2018 - 06:52 ص
أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 27-11-2018 في محافظة الإسماعيلية
أسعار الفاكهة اليوم
طباعة
هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار الفاكهة، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، انخفاض في الأسعار، حيث وصل سعر كيلو البرتقال 4 جنيهات للكيلو، واليوسفي 4 جنيهات، والتين البرشومي 10 جنيها للكيلو، والجوافة من 5 الي 7 جنيهات للكيلو، والرمان 4 جنيهات للكيلو، والكاكا 8 جنيهات.

وسجل سعر العنب البناتي أحمر 7 جنيهات للكيلو، وعنب أصفر 5 جنيهات للكيلو، والموز 8 جنيهات للكيلو، والتفاح المصري 15 جنيها للكيلو، والتفاح الأمريكي 25 جنيهًا للكيلو، والبرتقال 5 جنيهات للكيلو، والمشمش 15 جنيها للكيلو.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإسباني
الدوري المصري الممتاز
الأهلي
-
x
19:00
-
المقاولون العرب
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
19:55
-
أياكس أمستردام - هولندا
سسكا موسكو - روسيا
-
x
19:55
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
بايرن ميونيخ - ألمانيا
-
x
22:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
22:00
-
يونج بويز - سويسرا
يوفنتوس - إيطاليا
-
x
22:00
-
فالنسيا - أسبانيا
ليون - فرنسا
-
x
22:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
22:00
-
ريال مدريد - أسبانيا
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
22:00
-
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/27/2018 7:40:18 AM